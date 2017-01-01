Минирование: пассажиров поезда Харьков-Киев срочно высадили

Неизвестный сообщил, что поезд заминирован.

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Сегодня, 11 ноября, неизвестный по телефону сообщил копам о якобы заминировании поезда №719, который направлялся из Харькова в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

Сообщается, что сотрудниками было принято решение о немедленной эвакуации пассажиров поезда. Между тем, пассажиров решили не высаживать в поле, а доехать до ближайшей станции.

Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци, - сообщили в ведомстве.

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К слову, волна минирований преследует Украину уже на протяжении нескольких годов. В Украине только метро за последние пять лет "минировали" около 200 раз. В 2019 году таких случаев зафиксировали уже 20 раз.

Напомним, под Коростенем в поле срочно остановили поезд Интерсити. Поезд Львов-Киев пришлось остановить из-за сообщения о якобы минировании состава.

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