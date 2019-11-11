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ГПУ обнаружила нарушения на 173 млн грн при закупке военных раций

Комментариев: 1
В 2017 году при закупке иностранной радиоаппаратуры для нужд армии чиновники Минобороны допустили серьезные "ошибки".
ГПУ обнаружила нарушения на 173 млн грн при закупке военных раций
ГПУ обнаружила нарушения на 173 млн грн при закупке военных раций
Фотоархив Минобороны

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Главная военная прокуратура выявила факты нанесения бюджету Украины 173 млн грн убытков при закупке военных раций для нужд Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По информации правоохранителей, в 2017 году работники Министерства обороны Украины при закупке иностранных средств связи для нужд обороны не предусмотрели в контракте обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн. Этим они нарушили требования закона “О государственном оборонном заказе“ и соответствующего постановления Кабмина.

При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров, - говорится в сообщении ГПУ.

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По данному факту главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Досудебное расследование в поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Напомним, СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины. Житель Харькова помогал боевикам оформлять социальные выплаты от украинского правительства.

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Теги: ГПУ, НАБУ, рация, Минобороны, коррупция, оборонный заказ
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Комментариев (1)
vicinq    11.11.2019, 15:52
Оценка:  0
vicinq
Это не нарушения-Это Уголовное ПРЕСТУПЛЕНИЕ должн лицом
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