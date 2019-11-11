В 2017 году при закупке иностранной радиоаппаратуры для нужд армии чиновники Минобороны допустили серьезные "ошибки".

ГПУ обнаружила нарушения на 173 млн грн при закупке военных раций Фотоархив Минобороны

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Главная военная прокуратура выявила факты нанесения бюджету Украины 173 млн грн убытков при закупке военных раций для нужд Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По информации правоохранителей, в 2017 году работники Министерства обороны Украины при закупке иностранных средств связи для нужд обороны не предусмотрели в контракте обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн. Этим они нарушили требования закона “О государственном оборонном заказе“ и соответствующего постановления Кабмина.

При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров, - говорится в сообщении ГПУ.

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По данному факту главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Досудебное расследование в поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Напомним, СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины. Житель Харькова помогал боевикам оформлять социальные выплаты от украинского правительства.

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