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Дата встречи "нормандской четверки" будет известна после разведения сил на Донбассе - Песков

Комментариев: 6
Даты "нормандского саммита" по-прежнему нет.
Разведение сил - требуется подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе
Разведение сил - требуется подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе
mil.gov.ua

В Кремле заявили, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему не определена, и призвали для начала дождаться полного разведения сил на Донбассе.

Об  этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил - ред.)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе.

Он также подчеркнул, что "даты ("нормандского саммита") по-прежнему нет.

Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита "нормандской четверки" назывались 24 или 26 ноября.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

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Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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Теги: разведение сил, оккупанты, Песков, Россия, Донбасс, война, нормандская четверка
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Комментариев (6)
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WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 15:56
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
пидaренок галицайский дырявой папской концессии опять размножается, как бацилла сифилиса и минусит. а где ты был на выходные? у тебя, нищеброда, ни компа, ни телефона, ни выхода в инет нет, только на работе приходишь срaть тут. это и есть твоя работа за гроши, продажная тварь))))))
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 15:57
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
не забывай основную твою обязанность-отсасывать, а то жрать будет нечего, дырявый)))))))))
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 15:59
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
пардон, конфессии, очепятка)))))))))
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 15:26
Оценка:  -9
WTF2_eбy_в_рот
нахyй вам, срагули, встреча? плакаться и клянчить "на высшем уровне"? без нее уже не обращают внимания))))))))))))
WTF2wtf    11.11.2019, 15:33
Оценка:  +3
WTF2wtf
Договариваться о деталях слива россией такого использованного тупого быдла, как ты, конченый нацик путинский ...
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 15:46
Оценка:  -6
WTF2_eбy_в_рот
договариваться с бандеронациками? только на скотомогильник, ведь только вы и пиндосы голосуете "против" запрета героизации фашизма в ООН. так что ЗАВАЛИ EБЛО, мразь фашистская!
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