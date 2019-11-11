Дата встречи "нормандской четверки" будет известна после разведения сил на Донбассе - Песков

Даты "нормандского саммита" по-прежнему нет.

Разведение сил - требуется подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе mil.gov.ua

В Кремле заявили, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему не определена, и призвали для начала дождаться полного разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил - ред.)", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для этого должно быть подтверждение от всех сторон, участвующих в этом процессе.

Он также подчеркнул, что "даты ("нормандского саммита") по-прежнему нет.

Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита "нормандской четверки" назывались 24 или 26 ноября.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

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Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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