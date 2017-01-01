Работа Супрун в МОЗ: Опубликован трейлер фильма Диагноз

Премьера фильма состоится через несколько месяцев.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года facebook.com/ulanasuprun

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала трейлер документального фильма “Диагноз“ о работе ее команды в ведомстве и запуске медреформы.

Об этом она написала в Facebook.

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“В течении трех лет нашей работы в Министерстве здравоохранения, команда документалистов Babylon'13 фиксировала процесс коренной трансформации медицины, работу нашей команды и людей, которые вместе с нами воплощали изменения“, — отметила бывшая министр.

В описании к трейлеру отметили, что премьера фильма состоится через несколько месяцев.

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Отметим, что первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года под руководством Супрун. Украинцы смогли подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Поликлиники начали получать финансирование по принципу “деньги следуют за пациентом“.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила главой Минздрава Зоряну Скалецкую.

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