Появились подробности убийства адвоката Вороненкова: Он стрелял первым

Полиция изъяла оружие участников конфликта на охоте в Житомирской области.

В воскресенье, 10 ноября, в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт. В его результате от огнестрельного ранения погиб егерь Святослав Пархоменко, который был адвокатом по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Одного из охотников с тяжелым ранением госпитализировали в реанимацию, пишет Lb.

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“Трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий. У села Царевка они заметили группу мужчин и заподозрили их в браконьерстве. Во время проверки документов между егерями и охотниками возник конфликт“ – говорится в сообщении.

Во время ссоры руководитель ОО Радомышльские охотники совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников. Тот, в свою очередь, выстрелил из охотничьего ружья.

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В результате егерь, 41-летний киевлянин, получил смертельную травму, а охотника, 52-летнего жителя Киевской области, было доставлено в реанимацию

“Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав все обстоятельства. Также было изъято оружие, в том числе незарегистрированный пистолет “Browning“ и охотничье ружье, из которых были произведены выстрелы, а также их транспортные средства“, - рассказал начальник Коростышевского отдела полиции ГУНП Дмитрий Гаращенко.

Напомним, в Сумах пассажир выстрелил в водителя такси из-за трех гривен. Стрелку грозит до 7 лет тюрьмы.

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