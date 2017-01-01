Во Львове водитель сбил насмерть курьера пиццы и сбежал

Полиция ищет водителя-беглеца.

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Вчера, 10 ноября, на проспекте Черновола во Львове неизвестный водитель сбил насмерть курьера пиццы, который передвигался на скутере, а затем скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Предварительно установлено, что столкнулись скутер, которым управлял 21-летний львовянин и неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. В результате наезда скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице, - сообщили в полиции.

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По факту ДТП с летальным исходом возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Виновнику смертельной аварии грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Между тем, пока полиция не установила личность беглого водителя. Очевидцев просят сообщить любую информацию.

Напомним, на Львовщине в аварию попал школьный автобус, 10 детей в больнице. В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир автомобиля Opel, и девять пассажиров автобуса Школярик.

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