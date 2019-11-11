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Разведение сил в Петровском завершилось - штаб ООС

Комментариев: 0
Разведение состоялось зеркально, силы отвели как украинские военнослужащие, так и сепаратисты. Уже 12 ноября должно начаться разминирование.
В районе Петровского завершилась практическая фаза разведения
В районе Петровского завершилась практическая фаза разведения
Пресс-служба Минобороны

Практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. Об этом заявил глава пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев, передает УНН в понедельник, 11 ноября.

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От линии разграничения свои силы и вооружение отвели ВСУ и сепаратисты. Теперь уже 12 ноября должно начаться разминирование участка.

"На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12:00 завершились третьи сутки разведения сил и средств, в рамках которой определенные военнослужащие изменили тактическое положение. Мероприятие состоялось зеркально, параллельно с противником", - сказал Агеев.

По его словам, с завтрашнего дня на этом участке запланировано начало процесса разминирования участка.

Напомним, что ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

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Теги: донбасс, сепаратисты, разведение сил на Донбассе
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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 16:14
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
у наших ушло 14 чел, пулемет и АГС. херойские всyки страшно-херойско "потерьнетничали" сотнями там, стреляли всем подряд, а теперь уeбывают туда, где "даже баня!" есть. чмошники обдрыганные)))))))))
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