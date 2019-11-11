Разведение сил в Петровском завершилось - штаб ООС

Разведение состоялось зеркально, силы отвели как украинские военнослужащие, так и сепаратисты. Уже 12 ноября должно начаться разминирование.

Практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. Об этом заявил глава пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев, передает УНН в понедельник, 11 ноября.

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От линии разграничения свои силы и вооружение отвели ВСУ и сепаратисты. Теперь уже 12 ноября должно начаться разминирование участка.

"На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12:00 завершились третьи сутки разведения сил и средств, в рамках которой определенные военнослужащие изменили тактическое положение. Мероприятие состоялось зеркально, параллельно с противником", - сказал Агеев.

По его словам, с завтрашнего дня на этом участке запланировано начало процесса разминирования участка.

Напомним, что ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

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