Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за импорта электроэнергии из России ограничили мощность ХАЭС - Кошарная

Комментариев: 1
Из-за импорта электроэнергии из России ограничили мощность ХАЭС - Кошарная

Из-за роста импорта электроэнергии из России ограничили мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт на неопределенное время. Об этом написала медиа-директор ассоциации “Украинский ядерный форум“ Ольга Кошарная на своей страничке в Facebook. Об этом сообщает Обозреватель

“Ну что ж... Началось! Диспетчер по телефону распорядился снизить мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт. На неопределенное время... А какие диспетчерские ограничения будут для Энергоатома, когда все энергоблоки выйдут из ремонта? Импорт ровным графиком – он такой, да...“, – написала она.

Как ранее заявляла Ольга Кошарная, сейчас у нас из 15 энергоблоков работают 11 - на четырех идут ремонтные работы. Но когда все блоки заработают, “Энергоатом“ будет готов давать 92 млрд кВт-ч в год (сейчас дает 82). “Этот импорт из РФ будет вытеснять базу украинских атомных станций и нанесет удар по государственной компании, на которую и так возложили социальные обязательства“, – подчеркнула она.

Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“. Инициатором правки был член фракции “Слуги народа“, руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

“Українські новини“ 2 октября сообщили, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК “Укрэнерго“ 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступает связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания “Юнайтед Энерджи“.

По данным портала ExPro, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября вырос до 12 млн кВт-ч. Портал подчеркивает, что импорт растет, несмотря на заявление Геруса о его убыточности.

Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип сообщал в Facebook, что в ночь на 5 ноября в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России импортировали 1,216 МВт, при этом впервые были ограничены мощности возобновляемых источников энергии.

Согласно информации Минэнергоугля, доля Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом“ в общем объеме производства электроэнергии в первом полугодии 2019 года составила 53,4%.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Дром    11.11.2019, 16:11
Оценка:  -1
Дром
Ребят, ну вы тут нас вообще за дегенератов держите? Стоимость Российской ЭЭ больше гривны, АЭС 0,43 грн. Как импорт более дорогой ЭЭ может привести к падению выработки ХАЭС? Да, на ТЭУ на "российском" угольке, приватизированные кланами Ахметова и Коломойского скажется, но на АЭС НИКАК!
Путин_xyйло    11.11.2019, 16:18
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ты такой знаток? Почему тогда АЭС с их стоимостью +\-92коп/кВт ограничивают генерацию? Вскоре еще и ГЭС туда-же! Все заради хотелки Коломойши.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь