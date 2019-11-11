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Соцопрос показал разочарование украинцев новой властью

Комментариев: 7
Характеризуя действия властей, чаще всего украинцы считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается.
Доверие за месяц упало на 5%
Доверие за месяц упало на 5%
EPA/UPG
Процент доверия украинцев к власти снизился по сравнению с октябрем с 48% до 43%, о чем свидетельствуют свежие данные опроса Центра Разумкова.
За последний месяц с 27% до 30% выросла доля тех, кто считает, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей. С 8% до 12% возросло число тех, кто считает, что она хуже предыдущей.

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Характеризуя действия властей, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 44%, в октябре 2019 г. так считали 41,5% респондентов), 25% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается (в октябре 29%), и 23% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении (в октябре эту точку зрения разделяли 20% опрошенных).

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Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их ожидания, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучшими, чем они ожидали, с 9% до 14% выросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, и неизменными на статистически значимом уровне оставались такие показатели: 12% в октябре и 13% в ноябре отметили, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, соответственно 6% и 7% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. А чаще всего (40% опрошенных в октябре и 37% граждан в ноябре) придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года 2015 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, социологи провели опрос среди населения, который показал, что 53,7% респондентов выступают против прекращения конфликта на Донбассе и признания “Л/ДНР“.
 
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Теги: рейтинг, соцопросы, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, опрос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Woodbrother    11.11.2019, 17:39
Оценка:  +2
Woodbrother
Брехня 100 % . Не вижу в городе ни одного дурика с наклейкой на машине "я за ЗЕ". Все как один пропали, как ветром сдуло.
LERMI_    11.11.2019, 17:45
Оценка:  0
LERMI_
вони їх повіддирали щоб п.здюліни не вихватити, це ще раз показує той факт, що навіть якщо людина тупа (інші за зелупу не голосували) у неї присутній інстинкт самозбереження!
asfd0    11.11.2019, 17:21
Оценка:  +1
asfd0
Порохоботы дружною толпой по выползали что б порезвиться )))))
LERMI_    11.11.2019, 17:06
Оценка:  +1
LERMI_
З такою роботою нинішньої влади - їм пощастило що вони ще не в ростові!
Путин_xyйло    11.11.2019, 17:16
Оценка:  -2
Путин_xyйло
А что, они еще и работали?!
LERMI_    11.11.2019, 17:28
Оценка:  -1
LERMI_
ну так особливо тищенко і яременко, ну і той з коломийського району. А Трускавець, як же Трускавець!
BROKER666    11.11.2019, 17:17
Оценка:  -1
BROKER666
эти не на растов будут ноги рисовать, а на землю обетованную
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