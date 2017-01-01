Донецкая область получила нового прокурора

Заместитель Рябошапки Гюндуз Мамедов представил нового прокурора Донецкой области - Евгения Белоусова.

Новым прокурором Донецкой области назначен Евгений Белоусов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. “В понедельник, 11 ноября 2019 года, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил нового прокурора Донецкой области Евгения Белоусова, назначенного на должность 7 ноября 2019 года“, - говорится в сообщении.

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Мамедов отметил, что от нового главы ожидается налаживание эффективной координации работы правоохранительных органов и обеспечение качества предварительного расследования для реализации принципа неотвратимости наказания. По его словам, особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта - военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

Кроме того, заместитель генерального прокурора на представлении затронул тему обновления системы.

“Генеральная прокуратура Украины сейчас находится на этапе масштабного реформирования. В органах прокуратуры должны остаться только профессионалы, которые честно и непредвзято исполняют свою работу, только прокуроры, исповедующие принципы верховенства права, неотвратимости наказания и нулевой толерантности к коррупции“, - отметил Мамедов.

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Отметим, Евгений Белоусов родился 31 марта 1984 года в городе Белая Церковь Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 года занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил. До этого прокуратуру Донецкой области возглавлял Евгений Бондаренко, которого генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил в сентябре этого года.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Позже стало известно, что к переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергея Горбатюка, которого накануне уволили из ГПУ.

Во время первого этапа аттестации отсеялась треть прокуроров. В письменном экзамене приняли участие 1088 прокуроров, 197 из них тест провалили, а 177 не явились.

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