Издевательства над голыми пациентами в интернате: Идет следствие

Стали известны подробности следствия.

В Плисковском психоневрологическом интернате назначили ревизию после того, как правозащитники и чиновники Винницкой ОГА, 23 сентября, застали подопечных голыми и с босыми ногами без доступа к туалету.

Детали следствия УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

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"Назначена ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проводятся экспертизы, ведь было отмечено, что подопечных ненадлежащим образом кормят, поэтому (проверяется) на что деньги были сняты с их счета. Проведение финансово-хозяйственной ревизии - это то, что предусмотрено законом. Производство открыто по ч.2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека)", - рассказали в прокуратуре.

Еще никому не объявляли о подозрении, однако областной совет расторг контракт с директором интерната.

"Областной совет разорвал с ним контракт. И он сейчас находится на больничном. Врачи не позволяют ему пока по состоянию здоровья общаться, однако установлено, кто работал в ту смену. О подозрении еще не объявлено, ведь не закончилось досудебное расследование", - отметили в прокуратуре.

Интернат пока работает в штатном режиме.

Как сообщали в открытых источниках, инцидент произошел 23 сентября, когда во время повторной проверки Плисковского психоневрологического интерната мониторинговой группой были выявлены нарушения, связанные с бесчеловечным обращением с подопечными интерната.

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Во время посещения двухэтажного корпуса интернатного учреждения, мониторинговая группа обнаружила на втором этаже группу голых женщин, которые являются подопечными психоневрологического интерната, и были на ночь закрыты под замком в правом и левом крыле коридора, без лица, в полномочия которого входит дежурство и оказание необходимой помощи в исправлении человеческих потребностей, в доступе к воде и оказанию немедленной необходимой первой домедицинской помощи.

В другом одноэтажном помещении интернатного учреждения, мониторинговая группа обнаружила обнаженных мужчин и женщин - подопечные психоневрологического интерната находились в одной большой комнате, а другие подопечные помогали им одеваться.

Как сообщалось, в Одессе 8 ноября проходили следственные действия в офисе охранного агентства “Центр“, которое фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту пыток в областном центре социально-психологической реабилитации детей (до 2018 года — приют “Свитанок“).

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