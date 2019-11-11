Беременная “слуга народа” Скороход заявила, что в декрет не собирается

Депутат рассказала, что в декрет не пойдет.

В “Слуге народа” настоящий беби-бум. За последние несколько недель страна наблюдала пополнением в семье 40-летнего Давида Арахамии, 23-летнего Святослава Юраша и 30-летнего Романа Грищука.

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Между тем, в “Слуге народа” также есть беременная депутат Анна Скороход.

Это именно она расплакалась в сессионном зале, когда ее правки не приняли во внимание. Между тем, тему своего особенного состояния Скороход не комментирует.

В комментарии Стране нардеп заявила, что не позволит, чтоб тема ее ребенка стала всеобщей, а также отметила, что в декрет не собирается.

Не хотелось бы, чтобы тема ребенка стала всеобщей. Спасибо за понимание. Я в декрет не собираюсь, - сказала Анна Скороход.

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Она также акцентировала, что будет работать в парламенте вплоть до дня родов.

Напомним, Скороход заявила, что в “Слуге народа” не считаются с депутатами. Анна Скороход вопреки запрету фракции пришла на эфир 112 канала.

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