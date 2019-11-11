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Сивохо озвучил первый шаг по возвращению Донбасса

Комментариев: 2
Он напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, - это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур прохождения КПВВ.
Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции
Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции
facebook.com/Сергей Сивохо
Первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), заявил советник главы СНБО Сергей Сивохо, пишет 11 ноября УНИАН.

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"Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, это - упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг", - сказал он.

Перед этим он отметил, что во время последних визитов на Донбасс много общался и с переселенцами, с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий. 
 
"Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. КПВВ – это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, - это моя мечта, чтоб страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", - добавил он. 
 
"Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу, – это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар – мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?" – продолжил Сивохо. 
 
По его словам, вопросы безопасности, безусловно, важны на линии разграничения на Донбассе. 

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"Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго «закручивая гайки» в некоторых процедурах", – отметил советник секретаря СНБО. 

Он напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, - это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур прохождения КПВВ.
 
"Пенсионеров около 60%. Поэтому страшные цифры – 50 человек в 2018 году умерли, проходя эту процедуру, 34 – за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями". 

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"Я считаю, что, чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас", – добавил Сивохо.

Напомним, подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Теги: СНБО, донбасс, ДНР, реинтеграция Донбасса
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Комментариев (3)
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Woodbrother    11.11.2019, 17:21
Оценка:  -2
Woodbrother
Давайте откроем границу и получим сотни тысяч террористоы на своей территории. Ну этот клоун и тупой.
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 17:42
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
давайте просто вырежем вас всех нахyй, бандеронацики, и все будет хорошо у Украины и украинцев
Путин_xyйло    11.11.2019, 17:12
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Сивуха, вызови всем такси или как?
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