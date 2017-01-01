ГБР не открывало уголовных дел против освобожденных моряков – Труба

В Бюро расследуют действия руководства страны, которое, возможно, нарочно отправило моряков в Керченский пролив с целью эскалации конфликта.

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В Государственном бюро расследований (ГБР) нет ни одного дела против украинских моряков, которые были захвачены в плен российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграм-канале.

По его словам, бюро выясняет, насколько законно действовало руководство страны, посылая моряков через контролируемую россиянами акваторию.

Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения, - говорится в сообщении.

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По словам Трубы, поэтому и назначаются все следственные действия, чтобы объективно выяснить обстоятельства каждого решения тех событий. Поэтому проводятся допросы моряков, назначаются экспертизы, изымаются документы.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива. При этом появилась информация о том, что ГБР якобы ищет нарушения в действиях самих моряков.

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