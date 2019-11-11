Опрос показал, кого из иностранных лидеров украинцы любят больше всех

Лидером народных симпатий оказался президент Беларуси, а вот самым нелюбимым иностранным лидером является президент России.

Читай также: Лукашенко решил, чем займется после президентства

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Его личность положительно оценивают 66% украинцев и лишь 15% относятся к нему отрицательно. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.

По данным опроса, к канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

Читай также: Шутка сильнее угроз: Почему Путину не запугать Зеленского

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

Читай также: Трамп захотел на парад 9 мая в Москву

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% - отрицательно, только 17% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Напомним, Лукашенко рассказал, как “бегал за пивом“ для Назарбаева. Белорусский лидер чувствовал себя “сопляком“ по сравнению с другими президентами пост-советских республик, когда стал президентом страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.