Плакал и завывал: Суд арестовал историка-расчленителя на 2 месяца

Во время избрания меры пресечения Олегу Соколову в петербургском суде подозреваемый впал в истерику.

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Подозреваемый в убийстве и расчленении своей любовницы и аспирантки доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов арестован судом на два месяца – до 8 января 2020 года. Об этом пишут российские СМИ.

Во время суда Олег Соколов рассказывал о мотивах убийства. По его словам, “девушка, которая казалась идеалом, постепенно превратилась в существо из страшной сказки“. По словам историка, она угрожала ему ножом.

Во время заседания суда маститый ученый впал в истерику и расплакался, издавая нечеловеческие звуки.

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Между тем, на суде были озвучены данные, что Соколов выстрелил в свою аспирантку 4 раза. Орудием убийства послужил обрез советской малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованный Соколовым под кавалерийский пистолет ХІХ века.

Орудие убийства fontanka.ru

Адвокаты доцента истфака рассчитывают убедить следствие в том, что ученый застрелил Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание. Добиваться невменяемости и принудительного лечения в планы защиты не входит.

Напомним, 63-летний историк-наполеоновед Олег Соколов выстрелил в свою 24-летнюю любовницу из обреза во время ссоры 7 ноября. Чтобы избавиться от трупа, ученый расчленил убитую девушку пилой и затем выбросил останки в реку.

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