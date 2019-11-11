"Положительно": Чумак высказался по легализации огнестрела

По словам главного военного прокурора, Украине необходим "закон, регулирующий оборот огнестрельного оружия".

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил о том, что Украине необходим “закон, регулирующий оборот огнестрельного оружия“. Об этом он сообщил в интервью Главком.

На вопрос журналиста, как он лично относится к легализации огнестрельного оружия Чумак ответил так.

Абсолютно положительно. Это была моя и политическая позиция, и сегодняшняя. Отношусь абсолютно положительно – отметил он

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“Это не легализация оружия, а наличие закона, регулирующего оборот огнестрельного оружия. Это совершенно разные вещи. Наличие закона, который бы регулировал вопрос как продается оружие, кому продается, какие процедуры продажи, предпродажные процедуры, процедуры контроля за этим оружием... “ – продолжил он.

По мнению Чумака, легализация не может критично увеличить преступность.

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“Бывает, конечно, случаются расстрелы в Америке. Но это критично не увеличивает преступность. Даже наоборот, может даже ее уменьшить. Это уже зависит от внутренней культуры и внутренних традиций в стране. В Швейцарии давно у всех есть оружие, но там самый низкий уровень преступности“ – продолжил он.

У нас незаконного оружия огромное количество, незаконный оборот оружия огромен. Для этого нужно принять правила оборота оружия. Для того, чтобы изымать то, что вне закона. И понимать, что граждане могут пользоваться этим правом - Чумак

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