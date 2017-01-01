Распродажи на Aliexpress привели к масштабному сбою ПриватБанка

Приложение банка не работало практически на протяжении всего дня.

Платежные терминалы также не работают Страна

Сегодня, 11 ноября, клиенты ПриватБанка начали массово жаловаться на масштабный сбой в работе онлайн-приложения, банкоматов и терминалов. Об этом сообщает hromadske.

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Администрация банка отреагировала на жалобы клиентов. Масштабный сбой в работе процессингового центра связали с бумом интернет-покупок на Aliexpress в день распродаж.

Сегодня была зафиксирована очень большая очередь платежей в связи с Днем холостяка, который устраивает Aliexpress, - сообщили в финансовом учреждении.

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Сообщается, что банк в течение часа обслуживал 70 тысяч платежей, что нарушило его нормальную работу. Все платежи поставили в порядок очереди.

Также в банке пообещали устранить неполадки к 14:00. Между тем, клиенты сообщают, что к вечеру неполадки никуда не делись.

Напомним, ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро. Пополнить карты также можно онлайн.

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