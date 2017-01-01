Некачественные бронежилеты для ВСУ: Арестован генерал

Первый арестованный в пятерке подозреваемых может выйти под залог, если найдет 76 млн грн.

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Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Об этом сообщает Telegram-канал директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

По его словам, Марченко взяли под арест и назначили залог в сумме 76 млн гривен. Его подозревают в причастности к закупке для армии некачественных бронежилетов по завышенной цене.

Осталось избрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше. Напомню, что следствие считает, что эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора – 176 млн гривен, - добавил Труба.

Напомним, ранее было объявлено подозрение 5 чиновникам, которых считают виновными в закупке некачественных бронежилетов. Речь идет о топовых чиновниках армии, отвечающих за закупку вещевого имущества.

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