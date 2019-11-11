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Фактическая война с РФ закончится только с возвращением Крыма – Кулеба

Комментариев: 13
Но Крым не вернется, пока Россия не ослабнет максимально.
Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Фейсбук Дмитрия Кулебы

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Фактическое состояние войны между Украиной и Российской Федерацией завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, на сегодня не подсчитано, сколько должна компенсировать российская сторона за разрушение Донбасса.

Это нужно считать. Там распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены, если есть экологическая катастрофа - все эти цифры нужно считать. Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу “взяли и забыли“. Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло, - отметил Кулеба.

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Он также подчеркнул, что оккупированный Крым зашел в так называемую “балтийскую модель“ по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках.

Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это “зрада“ Украины, что забыли про Крым. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма - война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем, - заявил Кулеба.

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При этом вице-премьер отметил, что условия для возвращения Крыма под контроль Украины, вероятнее всего, произойдет вследствие значительного ослабления России.

Я убежден, что Крым вернется в Украину, что момент возврата Крыма в Украину будет моментом максимального ослабления России, когда Крым просто выскользнет из ее ослабевших рук. Мы должны постоянно, каждую минуту быть готовы к этому моменту. И как только он наступит, мы должны совершить этот поступок, - пояснил Кулеба.

Напомним, Кулеба считает, что НАТО не вступится за Украину в случае открытой агрессии РФ. Но Альянс готов сделать всё, чтобы подготовить ВСУ к возможной агрессии России.

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Теги: Кулеба, Россия, Крым, российско-украинский конфликт
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Комментариев (15)
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Зелибоба    11.11.2019, 19:25
Оценка:  0
Зелибоба
Какая война? Умом тронулся? Была бы война, она была бы короткой. Однодневной.
Woodbrother    11.11.2019, 18:20
Оценка:  0
Woodbrother
На российская империя вошла в стадию развала. Ждаь осталось недолго.
ira0957    11.11.2019, 19:02
Оценка:  -3
ira0957
Ни мову не знаешь, ни родным русским не владеешь )
ShakhterDonetsk    11.11.2019, 19:04
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Дядя Ира, а кому он нужен это ваш русский язык? Он на самой москве умирает
VSHIVANKA    11.11.2019, 19:03
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ПОКА ТОЛСТЫЙ СОХНЕТ , ХУДОЙ СТО РАЗ СДОХНЕТ.....
ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ? )))
ShakhterDonetsk    11.11.2019, 19:05
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Вшивый - суши сухари на своей москве. На россии нефть практически закончилась, а газ завершится через пять лет. Нет газа- нет россии
WTF2wtf    11.11.2019, 19:08
Оценка:  +1
WTF2wtf
Быдлобот оккупантов сейчас тупо смеется над оккупированным россией Донбассом?
Конченое наци на бюджете россиян ...
ira0957    11.11.2019, 18:13
Оценка:  -7
ira0957
Специально для жителей Севастополя и Крыма пустили прямой авиарейс Анапа-Стамбул
26 ноября турецкая компания Nart tour, совместно с авиакомпанией Onur Air продлевают свои рейсы по маршруту Анапа – Стамбул – Анапа.
ira0957    11.11.2019, 18:14
Оценка:  -7
ira0957
- рейс является регулярным и прямым
- летит в новый, современный аэропорт Стамбула, признанный одним из лучших в мире
- вылеты дважды в неделю по вторникам и пятницам, что позволяет удобно слетать, как в шоп-тур, так и на прогулку выходного дня
- в стоимость включены багаж 20 кг и 8 кг ручной клади
Woodbrother    11.11.2019, 18:19
Оценка:  +4
Woodbrother
Ну вы и тупой. Анапа находится не в Крыму.
ira0957    11.11.2019, 18:29
Оценка:  -9
ira0957
Это ты тупой ) Попробуй прочесть мой камент ещё раз )
ira0957    11.11.2019, 18:31
Оценка:  -9
ira0957
Woodbrother рейс ПРОДЛЕВАЕТСЯ, понимаешь, что это означает? )
Woodbrother    11.11.2019, 18:34
Оценка:  +4
Woodbrother
Неужели суперджет запустят. У него все рейсы продленные. Приходится долго ждать пока техники все шурупы молотком забьют
ira0957    11.11.2019, 19:01
Оценка:  -3
ira0957
Woodbrother а турецкая компания Nart tour имеет суперджеты?
WTF2wtf    11.11.2019, 19:10
Оценка:  +1
WTF2wtf
Дебил упоротый, Анапа - это не в Крыму!
Анапа, это рядом с Новороссийском, будущей столицей независимой от россии Новоросии (Кубань +северный Кавказ)
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