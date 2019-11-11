Фактическая война с РФ закончится только с возвращением Крыма – Кулеба
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Фактическое состояние войны между Украиной и Российской Федерацией завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
По его словам, на сегодня не подсчитано, сколько должна компенсировать российская сторона за разрушение Донбасса.
Это нужно считать. Там распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены, если есть экологическая катастрофа - все эти цифры нужно считать. Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу “взяли и забыли“. Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло, - отметил Кулеба.
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Он также подчеркнул, что оккупированный Крым зашел в так называемую “балтийскую модель“ по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках.
Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это “зрада“ Украины, что забыли про Крым. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма - война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем, - заявил Кулеба.
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При этом вице-премьер отметил, что условия для возвращения Крыма под контроль Украины, вероятнее всего, произойдет вследствие значительного ослабления России.
Я убежден, что Крым вернется в Украину, что момент возврата Крыма в Украину будет моментом максимального ослабления России, когда Крым просто выскользнет из ее ослабевших рук. Мы должны постоянно, каждую минуту быть готовы к этому моменту. И как только он наступит, мы должны совершить этот поступок, - пояснил Кулеба.
Напомним, Кулеба считает, что НАТО не вступится за Украину в случае открытой агрессии РФ. Но Альянс готов сделать всё, чтобы подготовить ВСУ к возможной агрессии России.
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