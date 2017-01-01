Меньшее зло: Украина и Россия распределят квоты на вылов рыбы в Азове

В Кабмине говорят, что в данной ситуации переговоры с оккупантами принесут больше пользы, чем дальнейший их бойкот.

Украина и Россия распределят квоты на вылов рыбы в Азове mpe.kmu.gov.ua

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Заседание Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в отношении распределения квот на 2020 год на вылов рыбы в Азовском море состоится в режиме онлайн 13 ноября этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Впервые за годы независимости заседание Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море пройдет онлайн 13 ноября этого года. Протокол на 2020 год будет подписан по дипломатическим каналам, - говорится в сообщении.

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В министерстве отмечают, что подписание протокола предоставит Украине возможность законно осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море.

Просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, работающих в акватории Азовского моря, - призывают в ведомстве.

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Отмечается, что Украина не может отказаться от участия в заседании комиссии ведь пока отсутствуют альтернативные механизмы в действующем правовом поле по регулированию деятельности сторон в сфере рыболовства в Азовском море.

Неподписание соответствующего протокола по результатам заседания комиссии будет способствовать росту незаконного вылова водных биоресурсов в Азовском море и снизит показатели отечественной рыболовной отрасли. Также без подписанного протокола Украина потеряет правовые основания для установления лимитов на вылов биоресурсов в бассейне Азовского моря, а РФ сможет обвинить Украину в невыполнении норм международного законодательства.

Напомним, Кулеба считает, что фактическая война с РФ закончится только с возвращением Крыма. Но Крым не вернется, пока Россия не ослабнет максимально.

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