ЦИК зарегистрировала еще одного нардепа

Председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования.

Читай также: ЦИК заявил об угрозе срыва выборов в некоторых ОТО По итогам судебных разбирательств Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198, сообщает 11 ноября По итогам судебных разбирательств Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198, сообщает 11 ноября Укринформ.

Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 198 Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийный, самовыдвижение, - зачитал текст постановления заместитель председателя Центризбиркома Сергей Дубовик.

Читай также: ЦИК будет транслировать заседания в прямом эфире В свою очередь председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования, определения результатов выборов и признание Рудика избранным народным депутатом в 198-м округе. В свою очередь председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования, определения результатов выборов и признание Рудика избранным народным депутатом в 198-м округе.

ЦИК 5 ноября признала самовыдвиженца Сергея Рудика избранным народным депутатом во время внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в ОИО № 198.

Читай также: ЦИК обещает бороться с кандидатами-двойниками Ранее ЦИК уже регистрировала Рудика народным депутатом, Однако 28 августа этот решение было отменено судебными решениями. Ранее ЦИК уже регистрировала Рудика народным депутатом, Однако 28 августа этот решение было отменено судебными решениями.

28-29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа № 198.