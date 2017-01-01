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ЦИК зарегистрировала еще одного нардепа

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Председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования.
Сергей Рудик признан народным депутатом
Сергей Рудик признан народным депутатом
112.ua

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По итогам судебных разбирательств Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198, сообщает 11 ноября Укринформ.
 
Зарегистрировать народным депутатом Украины избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 198 Рудика Сергея Ярославовича, 1970 года, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийный, самовыдвижение, - зачитал текст постановления заместитель председателя Центризбиркома Сергей Дубовик.
 

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В свою очередь председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что комиссия выдержала все возможные сроки обжалования протоколов об итогах голосования, определения результатов выборов и признание Рудика избранным народным депутатом в 198-м округе.
 
ЦИК 5 ноября признала самовыдвиженца Сергея Рудика избранным народным депутатом во время внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в ОИО № 198.
 

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Ранее ЦИК уже регистрировала Рудика народным депутатом, Однако 28 августа этот решение было отменено судебными решениями.
 
28-29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа № 198.

Напомним, новый избирательный процесс местных выборов в ОТО стартует 9 ноября. В этих выборах смогут принять участие более 55 тысяч избирателей.

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Теги: выборы, суд, ЦИК, Верховная Рада
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