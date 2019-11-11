Нафтогаз начал поднимать цену на газ для населения

В ноябре газ для украинцев подорожает более чем на 600 гривен. Тарифы на энергоноситель вырастут впервые с апреля.

В ноябре цена на газ для населения составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 14,6% выше стоимости топлива в октябре.

В то же время, пресс-служба Нафтогаза сообщает , что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

"В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется таком потребителю на его счет в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре тарифы на газ снизили на 220 гривен (4,9%) - до 4 272,76 гривен за тысячу куб. м. С апреля стоимость газа в Украине упала на 32%.

Ранее в Нафтогазе спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). Также в компании заявили, что с января цены на газ для населения будут рыночными.

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