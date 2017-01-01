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Озвучено количество заключенных украинцев за границей

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В Раде наработали план первоочередных шагов по запуску процесса возвращения украинских заключенных на родину.
Много заключенных в Греции
Много заключенных в Греции
Noel Celis
Почти 6 тыс. 180 украинцев находятся в тюрьмах за границей,  о чем сообщил председатель рабочей группы и Комитета парламента по правам человека Дмитрий Лубинец. 
 
«В тюрьмах Греции - 168 украинцев, которых обвиняют в транзите нелегальных мигрантов. Организованные преступные группы очень часто обманом вербовали их якобы для работы на туристических судах, а на самом деле вовлекали в противозаконные сделки. Сроки наказания - от 20 и до 280 лет!» - заявил он. 
 
 
Лубинец отметил, что «именно поэтому мы приняли решение о создании рабочей группы с привлечением представителей МИД, Минюста, Нацполиции и Минсоца. Она призвана в кратчайшие сроки разработать конкретные шаги для возвращения украинцев на родину». 
 
Отмечается, что рабочая группа по поиску путей возвращения украинских граждан, отбывающих наказание в местах несвободы в Греции, наработала план первоочередных шагов по запуску процесса возвращения их на родину.
 
Напомним, омбудсмен Людмила Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья у четырех украинских заключенных в РФ.

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Теги: Права человека, тюрьма, Греция, омбудсмен, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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