Генерал: Секретные документы Генштаба в ГБР – угроза нацбезопасности

Оппозиция критикует решение суда открыть для ГБР доступ к сверхсекретным документам Генштаба.

Читай также: Некачественные бронежилеты для ВСУ: Арестован генерал

Решение Печерского райсуда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к документам Генерального штаба Министерства обороны, в частности к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, угрожает национальной безопасности государства. Об этом заявил нардеп фракции “Европейская солидарность“, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский, сообщает пресс-служба оппозиционной фракции.

По словам Забродского, Стратегический план применения ВСУ – это один из важнейших и самых секретных документов в Украине:

Речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, может быть два десятка человек, включая верховного главнокомандующего ВСУ, - отмечает нардеп.

Читай также: ГБР не открывало уголовных дел против освобожденных моряков – Труба

При этом Забродский указывает на то, что суд, предоставляя ГБР доступ к этому документу, проигнорировал недавние заявления руководства Бюро о невозможности обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве.

Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе, - заявил депутат.

Читай также: Суд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР

Как отмечается в сообщении фракции, передача Стратегического плана в руки следователей ГБР несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Украины. Оппозиционеры опасаются, что существует реальный риск попадания этого документа целиком или отдельных его элементов в руки россиян.

Напомним, Кулеба считает, что фактическая война с РФ закончится только с возвращением Крыма. Но Крым не вернется, пока Россия не ослабнет максимально.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.