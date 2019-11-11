Нападавшим на ветерана АТО в Киеве сообщили о подозрении

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Прокуратура Киева 11 ноября сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство двум мужчинам, которые накануне избили ветерана антитеррористической операции на Донбассе Игоря Панова (позывной Хан) и его гражданскую жену Оксану. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что одним из подозреваемых является сын гражданской жены Панова – Оксаны. Между сыном и матерью возник конфликт, после которого сын попытался убить мать.

Злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме, – сказано в сообщении прокуратуры.

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Нападавшим 29 и 30 лет. Их задержали 10 ноября.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемые оставили пострадавших на лестнице в подъезде после того, как те потеряли сознание. Панова и его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Согласно сообщению, прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Напомним, в Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену. Супругов обнаружили соседи в бессознательном состоянии, оба сейчас в коме.