Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Покушение на ветерана АТО: задержанным сообщено подозрение

Комментариев: 0
После избиения сыном женщина и ее супруг находятся в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленники задержаны.
Злоумышленникам грозит пожизненное
Злоумышленникам грозит пожизненное
УНН
Задержанным по делу о нападении на ветарана АТО Игоря Панова и его жену сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщает прокуратура Киева в понедельник, 11 ноября.
 
Как сообщается, в между одним из подозреваемым и его матерью длился давний конфликт. "Имея умысел на совершение умышленного убийства, злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком по жизненно важным органам. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что напдавшие бросили пострадавших умирать на лестнице дома. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
 
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. 
 
Ранее сообщалось, что пострадавшие госпитализированы и находятся в коме.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ветераны, прокуратура, нападение, ветер, покушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь