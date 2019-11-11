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Глава Минэнерго США навязал Украине контракт со своими соратниками - СМИ

Комментариев: 1
Рик Перри встретился с Владимиром Зеленским, а после их встречи соратники Перри получили 50-летний контракт с Украиной.
Министр США навязал Украине бизнес-услуги своих людей
Министр США навязал Украине бизнес-услуги своих людей

Министр энергетики США Рик Перри встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего политические соратники Перри получили контракт на разведку залежей нефти и газа в Украине. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 11 ноября.

Издание пишет, что Украина заключила 50-летний контракт с людьми Перри чуть позже чем через месяц после того, как тот побывал на майской инаугурации Зеленского. Тогда Перри вручил новому украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

Как утверждает автор статьи, неделю спустя Блейзер и его деловой партнер Алекс Крэнберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом украинским правительством Варвинском месторождении.

По данным AP, полученным из внутренней документации украинского правительства, за права на бурение бизнесмены предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Однако правительственная комиссия выбрала друзей Перри и объяснила свой выбор тем, что у компании Блейзера и Крэнберга лучше технические и финансовые возможности.

Издание сообщает, что во время своих поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Блейзером и Крэнбергом. Первый - украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Крэнберг крупный донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.

Напомним, что Министр энергетики США уходит в отставку на фоне скандала по Украине. Рик Перри останется в должности до конца года, уточнил президент США. Имя его преемника скоро назовут.

Ранее американские СМИ сообщили, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, а также министр энергетики Рик Перри, пытались сменить руководство Нафтогаза.

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Теги: США, Украина-США, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    11.11.2019, 19:25
Оценка:  0
Мыкола
Это еще только цветочки. Потом пойдет дерибан посерьезней в результате которого народ Украины будет на уровне папуасов : раздет и разут, но, очевидно, завернут в национальный флаг, так ему будет радостней на сердце !
Путин_xyйло    11.11.2019, 19:19
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ага, Трампа "подставил", а сам в отставку!
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