На Сумщине подросток скончался после прогулки с друзьями

Мальчик до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Мать помогла ему лечь спать, а ночью обнаружила труп.

В городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался 12-летний мальчик, сообщили 11 ноября в пресс-службе Нацполиции.

О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады "скорой помощи". По его словам, ребенок умер до приезда медиков. По указанному адресу немедленно отправились следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт.

По словам матери парня, он до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Она помогла сыну лечь спать, а ночью нашла его мертвым. Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГУ НП в области, криминалистическая лаборатория.

Правоохранители в рамках открытого по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК уголовного производства устанавливают поминутно передвижение ребенка по городу и опрашивают всех, кто может в той или иной степени прояснить обстоятельства событий, которые привели к смерти мальчика. Досудебное расследование продолжается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet