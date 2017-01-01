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На Сумщине подросток скончался после прогулки с друзьями

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Мальчик до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Мать помогла ему лечь спать, а ночью обнаружила труп.
Мальчику стало плохо вечером
Мальчику стало плохо вечером
Корреспондент.net
В городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался 12-летний мальчик, сообщили 11 ноября в пресс-службе Нацполиции.
 
О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады "скорой помощи". По его словам, ребенок умер до приезда медиков. По указанному адресу немедленно отправились следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт.
 
 
По словам матери парня, он до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Она помогла сыну лечь спать, а ночью нашла его мертвым. Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГУ НП в области, криминалистическая лаборатория.
 
Правоохранители в рамках открытого по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК уголовного производства устанавливают поминутно передвижение ребенка по городу и опрашивают всех, кто может в той или иной степени прояснить обстоятельства событий, которые привели к смерти мальчика. Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, под Хмельницким в больнице сразу после укола умер 4-летний мальчик.
 

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Теги: смерть, ребенок, полиция, Сумская область
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Источник: korrespondent.net

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