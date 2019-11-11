Сенцову вручат премию Сахарова 26 ноября

Церемония состоится в Европарламенте в Страсбурге. Премию присудили в 2018 году, но тогда Сенцов не получил ее, так как был в российской тюрьме.

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов получит присужденную ему премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в понедельник, 11 ноября.

"В парламенте, 26 ноября, пройдет церемония награждения лауреата премии Сахарова Олега Сенцова, которого недавно отпустили с российской тюрьмы. Церемония пройдет в помещении Европейского парламента в Страсбурге", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Европарламент отложил церемонию вручения Сенцову премии Сахарова. В прошлом году вместо Олега Сенцова премию Европарламента получила его сестра - Наталья Каплан.

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