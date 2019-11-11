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Сенцову вручат премию Сахарова 26 ноября

Комментариев: 6
Церемония состоится в Европарламенте в Страсбурге. Премию присудили в 2018 году, но тогда Сенцов не получил ее, так как был в российской тюрьме.
Европарламент вручит Сенцову премию Сахарова 26 ноября
Европарламент вручит Сенцову премию Сахарова 26 ноября
Крым.Реалии

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов получит присужденную ему премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в понедельник, 11 ноября.

"В парламенте, 26 ноября, пройдет церемония награждения лауреата премии Сахарова Олега Сенцова, которого недавно отпустили с российской тюрьмы. Церемония пройдет в помещении Европейского парламента в Страсбурге", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Европарламент отложил церемонию вручения Сенцову премии Сахарова. В прошлом году вместо Олега Сенцова премию Европарламента получила его сестра - Наталья Каплан.

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Теги: премия, Андрей Сахаров, Европарламент, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Путин_xyйло    11.11.2019, 20:52
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Эра подгоревших кацапских пердаков продолжается!
rafa84    11.11.2019, 20:27
Оценка:  +2
rafa84
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ !!!
ЗА ЧТО, ЧТО КОНКРЕТНО ОН СДЕЛАЛ, ЧЕГО ДОБИЛСЯ ???
Путин_xyйло    11.11.2019, 20:44
Оценка:  -3
Путин_xyйло
2я строчка после фотографии Это одна и еще одна.
Путин_xyйло    11.11.2019, 20:46
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Можешь сделать запрос в Европарламент, это в Страсбурге
Путин_xyйло    11.11.2019, 20:47
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Об этом тоже в тексте есть
tetyalissa    11.11.2019, 20:47
Оценка:  +1
tetyalissa
Место клоуна в страна не пустует ! Савченко убрали , назначили нового -Сенцова ..
Этот клоун отсидел 5 лет из 20 , был помилован ,обменяли и теперь он будет
гадить всем по указанию своих покровителей .Кто-то ж его "пригрел"....
Продажн ых холуёв всегда хватало.. Вот и Сенцов -холуй !! Чей ? Не знаю.
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