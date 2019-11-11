Сенцову вручат премию Сахарова 26 ноября
Церемония состоится в Европарламенте в Страсбурге. Премию присудили в 2018 году, но тогда Сенцов не получил ее, так как был в российской тюрьме.
Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов получит присужденную ему премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в понедельник, 11 ноября.
"В парламенте, 26 ноября, пройдет церемония награждения лауреата премии Сахарова Олега Сенцова, которого недавно отпустили с российской тюрьмы. Церемония пройдет в помещении Европейского парламента в Страсбурге", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Европарламент отложил церемонию вручения Сенцову премии Сахарова. В прошлом году вместо Олега Сенцова премию Европарламента получила его сестра - Наталья Каплан.
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ЗА ЧТО, ЧТО КОНКРЕТНО ОН СДЕЛАЛ, ЧЕГО ДОБИЛСЯ ???
Этот клоун отсидел 5 лет из 20 , был помилован ,обменяли и теперь он будет
гадить всем по указанию своих покровителей .Кто-то ж его "пригрел"....
Продажн ых холуёв всегда хватало.. Вот и Сенцов -холуй !! Чей ? Не знаю.