Отопление в Новом Роздоле: школьников отправили на бессрочные каникулы

Из-за проблем с началом отопительного сезона температура в школах города опустилась ниже 10 градусов.

В Новом Раздоле из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы Корреспондент

Из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле во Львовской области школьников отправили на вынужденные бессрочные каникулы. Об этом сообщает Zaxid.Net в понедельник, 11 ноября.

Температура в помещениях школ опустилась ниже 10 градусов. В детских садах работают только объединенные группы. Там помещения обогревают электрическими каминами. Из-за угрозы срыва отопительного сезона в области объявили чрезвычайную ситуацию.

И.о. городского головы Нового Роздола Ирина Кравец сообщила, что пока нет конечной даты, когда возобновят обучение.

Ранее городской голова Нового Роздола во Львовской области и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона.

Позже стало известно, что Львовская ОГА объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона в Новом Роздоле.

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