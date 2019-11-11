Цена импортного газа резко поднялась

За последний месяц выросла цена импортного газа, от которой напрямую зависят конечные тарифы для населения.

Фискальная служба подсчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа за октябрь 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в понедельник, 11 ноября.

Согласно обнародованным данным, в октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в долларовом эквиваленте в октябре средняя цена выросла на 14,2% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 174,6862 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом в гривневом эквиваленте цена газа выросла на 16,8% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 4272,7604 грн 1 тысячу кубометров.

Напомним, что ранее Нафтогаз начал поднимать цену на газ для населения. В ноябре газ для украинцев подорожает более чем на 600 гривен. Тарифы на энергоноситель вырастут впервые с апреля.

Также сообщалось, что Украина подготовилась к импорту газа с Балкан. На границе с Молдовой завершилась модернизация газоизмерительной станции Гребеники.

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