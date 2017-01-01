В Слуге народа назвали дату рассмотрения законопроектов о рынке земли

Законопроекты о создании в Украине рынка земли фракция Слуга народа рассмотрит на своем заседании 13 ноября.



Фракция Слуга народа рассмотрит законопроекты о рынке земли на своем заседании в среду, 13 ноября, заявил глава фракции Давид Арахамия.

"По закону о земле у нас будет отдельная фракция. Я думаю, что послезавтра (13 ноября – ред.)", - сказал он журналистам после окончания заседания его фракции вечером в понедельник, 11 ноября.

Арахамия подчеркнул, что для рассмотрения законопроектов о рынке земли Верховной Раде понадобится целый рабочий день.



Ранее предполагалось, что во вторник, 12 ноября, Верховная Рада рассмотрит 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал провести референдум по рынку земли. Глава государства подчеркнул, что право продавать и покупать землю будут иметь исключительно граждане Украины и украинские компании.

Право покупать украинскую землю иностранцы получат только после всеукраинского референдума. Соответствующий пункт внесут в закон, пообещал президент.

Тем временем аграрии начали блокировать дороги в 13 областях, протестуя против открытия рынка земли.

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