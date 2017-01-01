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Стефанчук назвал пять направлений народовластия

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Названы пять ключевых направлений развития народовластия, которые Слуга народа будет предлагать на рассмотрение парламента.
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук
Офис президента

Пять ключевых направлений развития народовластия собирается партия Слуга народа предложить на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук в эфире ICTV в понедельник, 11 ноября.
 
По его словам, народные депутаты изучили зарубежный опыт, чтобы вывести эти принципы. Также в партии пришли к выводу, что для Украины эти направления будут основными и наиболее эффективными.
 
"В первую очередь это вопрос всеукраинского референдума, это необходимая мера. Мы будем предлагать предметы всеукраинского референдума, но кроме него мы обратили внимание, что нужно уделить большое внимание и местным референдумам, потому что местные общины должны иметь право на самоопределение", - заявил Стефанчук.
 
Он также отметил важность так называемых "народных инициатив", в перечни которых указано право граждан на законодательную инициативу. Еще один принцип - электронные петиции.
 
Четвертым направлением Стефанчук назвал recalls или отзывы. Они должны касаться как должностных лиц, которые делегируются во власть. С этой целью разрабатывается законопроект о народном вето.
 
"Первый шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский, подав в парламент законопроект об импичменте. Мы идем дальше и хотим, чтобы каждое должностное лицо понимало, что если он не справляется со своими обязанностями, то должна быть процедура его отзыва", - отметил вице-спикер.
 
Пятое направление, по которому работает Слуга народа - формулирование адженды или повестки дня.
 
"Только народ должен говорит на местном или общенациональном уровне: "Извините, но для нас приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы там себе думаете", - резюмировал Стефанчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал провести референдум по рынку земли. Фракция Слуга народа рассмотрит законопроекты о рынке земли на своем заседании в среду, 13 ноября.

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Теги: народовластие, Слуга народа, Руслан Стефанчук
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Источник: korrespondent.net

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