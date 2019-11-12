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Мужчина пытался вывезти в "ДНР" 160 тысяч долларов

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Пограничнику из состава досмотровой группы была предложена взятку в размере 1000 долларов.
Обнаруженные доллары
Обнаруженные доллары
Госпогранслужба Украины

Пограничники задержали в Донецкой области мужчину, который намеревался вывезти на неподконтрольную территорию более 160 тысяч долларов. Об этом накануне сообщила пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, на КПВВ Новотроицкое прибыл гражданин Украины за рулем Mercedes. За пересечение КПВВ без осмотра автомобиля, он предложил пограничнику из состава досмотровой группы взятку в размере 1000 долларов. Тот ответил отказом.

Обзорная группа в составе пограничников и представителей ГФС обнаружила в конструктивных особенностях автомобиля деньги в сумме 160 270 долларов.

О данном факте сообщено сотрудникам Нацполиции. Направлено письменное уведомление об обнаружении уголовного преступления по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ст.369 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Мужчина пытался вывезти в "ДНР" 160 тысяч долларов

Ранее СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила схему финансирования жителей ОРДЛО.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ira0957    12.11.2019, 08:24
Оценка:  -1
ira0957
Золотая рыбка:
- Чего тебе надобно, старче?
- Хочу дожить до вступления в ЕС, - ответил хитрый дед и тем самым обезпечил себе безсмертие
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