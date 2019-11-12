Итоги 11 ноября: Цена газа для населения, рынок земли

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Нафтогаз повысил цену на газ для населения; Зеленский пообещал референдум о продаже земли. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Шестой апелляционный суд отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви. Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.

Зеленский пообещал референдум о продаже земли

Президент Владимир Зеленский пообещал провести референдум по рынку земли. Глава государства подчеркнул, что право продавать и покупать землю будут иметь исключительно граждане Украины и украинские компании.

Право покупать украинскую землю иностранцы получат только после всеукраинского референдума. Соответствующий пункт внесут в закон, пообещал президент.

Тем временем аграрии начали блокировать дороги в 13 областях, протестуя против открытия рынка земли.

В Петровском завершилось разведение войск

Практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. Об этом заявил глава пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

От линии разграничения свои силы и вооружение отвели ВСУ и сепаратисты. Теперь 12 ноября должно начаться разминирование участка.

Нафтогаз повысил цену газа для населения

В ноябре цена на газ для населения составит 4 899 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 14,6% выше стоимости топлива в октябре. В то же время, в Нафтогазе заявили, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине

Президент Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров. Одним указом он уволил с этой должности народного депутата, главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. А другим – назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.

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