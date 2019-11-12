Задержаны 7 сотрудников НБУ: Их подозревают в хищении миллиардного кредита

Детективы НАБУ задержали семерых бывших и действующих чиновников НБУ.

Национальное антикоррупционное бюро задержало семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в понедельник, 11 ноября.

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“Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB. Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения“, - отмечается в сообщении.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 8 ноября на взятке задержали главного юрисконсульта НБУ.

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