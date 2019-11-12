Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Задержаны 7 сотрудников НБУ: Их подозревают в хищении миллиардного кредита

Комментариев: 1
Детективы НАБУ задержали семерых бывших и действующих чиновников НБУ.
По делу хищения миллиардного кредита задержаны чиновники Нацбанка
По делу хищения миллиардного кредита задержаны чиновники Нацбанка
facebook.com/nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро задержало семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в понедельник, 11 ноября.

Читай также: Нацбанк прокомментировал задержание на взятке $50 тысяч их сотрудника

“Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB. Сейчас решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения“, - отмечается в сообщении.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, 8 ноября на взятке задержали главного юрисконсульта НБУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: НБУ, НАБУ, хищение, коррупция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Fon_Pascha    12.11.2019, 08:43
Оценка:  -1
Fon_Pascha
а толку? "свое" получат, извинятся, отпустят и извинятся! сколько лет работают- результата только задержали, отпустили и улучшили свое благосостояние! не могут "дидиктиви" ездить на дорогих ЧАСТНЫх авто оформленных на бабушек и жить в дворцах дедушек
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь