Сутки в зоне ООС: 16 обстрелов, ранен боец

Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 12 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки (вне участка разведения), Широкиного, Красногоровки (два раза), Старогнатовки, Луганского (три раза), Орехового, Пивденного (четыре раза) и Новолуганского.

С начала нынешних суток на Донбассе не зафиксировали вражеских обстрелов.

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Напомним, за сутки 10 ноября сепаратисты 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда четыре бойца были ранены при атаке на грузовик.

Практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. Об этом заявил глава пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

От линии разграничения свои силы и вооружение отвели ВСУ и сепаратисты. Теперь 12 ноября должно начаться разминирование участка.

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