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Украинская армия получила первые 100 серийных ракет "Ольха"

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Для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплено 152-мм снаряды.
Украинская армия получила первые 100 серийных ракет “Ольха“
Украинская армия получила первые 100 серийных ракет “Ольха“
armyinform.com.ua

В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты “Ольха“, в январе 2020 г. также ожидаются ее дальнейшие поставки.

Об этом сообщает информационное агентство Минобороны “АрмияInform“.

В настоящее время украинская армия получила первые 100 серийных ракет “Ольха“.

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По словам представителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислава Шостака, для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплено 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а “Укроборонпром“ в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня “Верба“, которые прошли все необходимые испытания и взяты на вооружение.

Также отмечается, что ожидаемое в этом году завершение разработки 155-мм установки “Богдана“ может не осуществиться из-за несвоевременного поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Кроме того, испытания пушки пока еще не состоялись.

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В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель. “Укроборонпром“ активно работает над внедрением этого производства.

В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель
В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить порох, гильзы, капсюль и взрыватель
armyinform.com.ua

Как сообщалось 6 сентября, за три года в армию передано конфиската на 55 млн. грн.

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Теги: армия, ВСУ, ракеты, Ольха
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