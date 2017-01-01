Синоптики рассказали, какую погоду ждать 12 ноября

12 ноября в Украине в основном будет тепло и солнечно.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями и достаточно тепло. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: Минимум осадков: синоптики рассказали, чего ждать от погоды 11 ноября

На западе страны сегодня будет довольно солнечно. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах +11…+14 градусов по Цельсию.

На востоке Украины без осадков. На термометре +8…+14 градусов по Цельсию.

Южным регионам напророчили теплый осенний день. Температура воздуха поднимется от +14 до +19 градусов по Цельсию.

В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +9…+12 градусов по Цельсию.

Читай также: В Крыму пересохли реки из-за засухи – гидролог

В Центральной Украине 12 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +14 градусов по Цельсию.

В столице 12 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +9…+11 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость на дорогах - 200-500 метров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram