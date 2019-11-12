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Богдан вызывает “на ковер” из-за отказа голосовать, - нардеп

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Поляков рассказал детали.
Богдан вызывал "слуг" "на ковер"
Богдан вызывал "слуг" "на ковер"
скриншот видео

Народный депутат от “Слуги народа” Антон Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал нардепов фракции к себе “на ковер” для дачи объяснений касательно отказа голосовать за некоторые законопроекты.

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Поляков заявил, что Богдан его лично вызывал к себе в кабинет. Об этом он рассказал изданию LB.ua.

По словам депутата, на этой встрече присутствовали спикер парламента Дмитрий Разумков, а также глава фракции Слуга народа Давид Арахамия с его первым заместителем Александром Корниенко.

Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР, против законов по ФОПах, по кэшбеку. Такое было, - сказал Поляков.

Он аргументировал свою позицию. После этого к Богдану вызывали и других его коллег.

Факт этой встречи подтвердил Давид Арахамия. 

Это не допрос. Это беседа о том, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как неотложные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция, является ли он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция, - сказал Арахамия.

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Напомним, участнику секс-скандала Яременко уже нашли три кандидатуры на замену. В понедельник, 11 ноября, депутаты от партии Слуга Народа могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Богдана Яременко, которого заметили за перепиской с путанами прямо на заседании парламента.

 

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Теги: Богдан, Арахамия, Поляков, глава ОП
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Комментариев (1)
balashovka3    12.11.2019, 10:33
Оценка:  0
balashovka3
"является ли он ангажирован другими группами влияния." - это как понимать? другие группы влияния, отличные от тех, кого представляют богдан, арахамия и т.д.
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