Богдан вызывает “на ковер” из-за отказа голосовать, - нардеп

Поляков рассказал детали.

Народный депутат от “Слуги народа” Антон Поляков заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал нардепов фракции к себе “на ковер” для дачи объяснений касательно отказа голосовать за некоторые законопроекты.

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Поляков заявил, что Богдан его лично вызывал к себе в кабинет. Об этом он рассказал изданию LB.ua.

По словам депутата, на этой встрече присутствовали спикер парламента Дмитрий Разумков, а также глава фракции Слуга народа Давид Арахамия с его первым заместителем Александром Корниенко.

Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР, против законов по ФОПах, по кэшбеку. Такое было, - сказал Поляков.

Он аргументировал свою позицию. После этого к Богдану вызывали и других его коллег.

Факт этой встречи подтвердил Давид Арахамия.

Это не допрос. Это беседа о том, чтобы он высказал свою позицию. Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как неотложные и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция, является ли он ангажирован другими группами влияния. Он пояснил, что у него есть позиция, - сказал Арахамия.

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Напомним, участнику секс-скандала Яременко уже нашли три кандидатуры на замену. В понедельник, 11 ноября, депутаты от партии Слуга Народа могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Богдана Яременко, которого заметили за перепиской с путанами прямо на заседании парламента.

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