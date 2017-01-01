В Харькове полицейский открыл стрельбу в метро

Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

На момент инцидента станция метро Научная не работала АТН

Читай также: Жертвой грабителей оказался военный: Парня избили табуреткой и раздетым бросили на обочине

В ночь на вторник в Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 12 ноября.

По данным правоохранителей, пострадавших нет.

"На момент инцидента станция метро Научная не работала и была пустой", – говорится в сообщении.

Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

Читай также: В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти избил посетителя

"По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве", – говорится в сообщении.

Ранее в Ирпене полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении и стрельбе в местного жителя во время конфликта. Задержанным оказался офицер Нацгвардии – 42-летний капитан Руслан Томашов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram