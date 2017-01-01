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В Харькове полицейский открыл стрельбу в метро

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Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.
На момент инцидента станция метро Научная не работала
На момент инцидента станция метро Научная не работала
АТН

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В ночь на вторник в Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 12 ноября.

По данным правоохранителей, пострадавших нет.

"На момент инцидента станция метро Научная не работала и была пустой", – говорится в сообщении.

Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

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"По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве", – говорится в сообщении.

Ранее в Ирпене полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении и стрельбе в местного жителя во время конфликта. Задержанным оказался офицер Нацгвардии – 42-летний капитан Руслан Томашов.

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Теги: метрополитен, Харьков, метро, стрельба, полиция, задержание, полицейский
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