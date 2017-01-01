Под Сумами после прогулки с друзьями загадочно умер 12-летний подросток

Мальчик умер после прогулки с друзьями.

В Сумской области при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Читай также: Убийца заявил, что отбыл пожизненное, поскольку “ненадолго умер”

По предварительной информации, о смерти сына сообщила его мать. Женщина рассказала, что подросток накануне пошел гулять с друзьями. После этого он вернулся домой и ему внезапно стало плохо.

Он до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Она помогла сыну лечь спать, а ночью нашла его уже мертвым, - сообщили в полиции, ссылаясь на показания матери.

Читай также: Появилось видео, как историк Соколов избавлялся от тела любовницы

Женщина вызвала медиков, между тем они не успели. Мальчик скончался.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет создана поминутная схема передвижения парня с момента, как он ушел на прогулку и до момента, когда он скончался.

Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram