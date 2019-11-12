Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ирпенский горсовет объявил бойкот: Чиновники заявляют о давлении прокуратуры

Комментариев: 2
Первый заместитель Ирпенского городского головы утверждает, что происходит запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий.
Ирпенский горсовет и исполком объявляют однодневный бойкот действиям прокурора Юрия Дмитруня
Ирпенский горсовет и исполком объявляют однодневный бойкот действиям прокурора Юрия Дмитруня
imr.gov.ua

Читай также: В мэрии Ирпеня нашли тысячи агитлистовок Порошенко - Чесно

Ирпенский городской совет и исполнительный комитет Ирпенского городского совета объявили о проведении в среду, 13 ноября, однодневного бойкота из-за политического давления со стороны прокурора Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрия Дмитруня. В горсовете заранее извиняются за неудобства, мэрия будет не работать 13 ноября и возобновит свою работу в четверг, 14 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Ирпенского горсовета.

Первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин утверждает, что Дмитрунь является “инструментом политической борьбы“ их оппонентов.

Читай также: Депутат Ирпенского горсовета “забыл“ задекларировать свои доходы

“Недавно мы открыли в Ирпене лучшую набережную в Украине. Вскоре мы откроем детский сад на Курортной и начнем строительство новой школы. Перед этим наша команда открыла сотни объектов инфраструктуры: новые дороги, детсады, детскую поликлинику, новые корпуса школ, десятки километров новых дорог. Пока мы открывали новые объекты, по каждому из них Дмитрунь открывал уголовные дела. Будучи инструментом политической борьбы наших оппонентов, Дмитрунь имеет одну задачу - делать так, чтобы власть Ирпеня боялась реализовывать новые проекты. Он намекает нам - только начнете что-то делать, мы откроем новые дела. Это откровенное запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий“, - подчеркнул Александр Маркушин.

Анализируя действия прокурора Дмитруня, руководитель юридического отдела горсовета Оксана Залужняк рассказала, что на сегодня фактически парализована работа юротдела.

“Как можно развивать медицину и образование, если прокуратура постоянно делает выемки документов? Мы вынужденно открыли на год позже Ирпенский лицей инновационных технологий, потому что прокуратура изъяла всю техдокументацию по лицею. Не было ни одного объекта образования или медицины, по которому прокурор Дмитрунь не дал указание “разорвать всех“. Сегодня объектом их атаки стала школа, для строительства которой Ирпень привлек инвестора. О беззаконии со стороны Дмитруня мы обязательно сообщим руководству ГПУ“, - добавила заместитель Ирпенского городского головы Юлия Устич.

Как сообщалось 8 августа, полиция и прокуратура проводили обыски в Ирпенском горсовете.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Ирпень, Ктиевская область, байкот, прокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
advokit    12.11.2019, 11:26
Оценка:  0
advokit
Бюрократи ще ті! Замилюють людям очі нікчемними тротуарами, дороги без розміток для піреходів, повирізали ліси, а тому місці все застроюють зробивши типу парк, нема ні дитсадків, ні шкіл, ні води нормальної...
Света    12.11.2019, 11:01
Оценка:  0
Света
Приезжаешь в Ирпень как в другое государство. Нет, чтобы так в других городах обустроить. Если у кого-то получается - откроем уголовное дело и задавим.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь