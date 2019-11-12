Ирпенский горсовет объявил бойкот: Чиновники заявляют о давлении прокуратуры

Первый заместитель Ирпенского городского головы утверждает, что происходит запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий.

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Ирпенский городской совет и исполнительный комитет Ирпенского городского совета объявили о проведении в среду, 13 ноября, однодневного бойкота из-за политического давления со стороны прокурора Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрия Дмитруня. В горсовете заранее извиняются за неудобства, мэрия будет не работать 13 ноября и возобновит свою работу в четверг, 14 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Ирпенского горсовета.

Первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин утверждает, что Дмитрунь является “инструментом политической борьбы“ их оппонентов.

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“Недавно мы открыли в Ирпене лучшую набережную в Украине. Вскоре мы откроем детский сад на Курортной и начнем строительство новой школы. Перед этим наша команда открыла сотни объектов инфраструктуры: новые дороги, детсады, детскую поликлинику, новые корпуса школ, десятки километров новых дорог. Пока мы открывали новые объекты, по каждому из них Дмитрунь открывал уголовные дела. Будучи инструментом политической борьбы наших оппонентов, Дмитрунь имеет одну задачу - делать так, чтобы власть Ирпеня боялась реализовывать новые проекты. Он намекает нам - только начнете что-то делать, мы откроем новые дела. Это откровенное запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий“, - подчеркнул Александр Маркушин.

Анализируя действия прокурора Дмитруня, руководитель юридического отдела горсовета Оксана Залужняк рассказала, что на сегодня фактически парализована работа юротдела.

“Как можно развивать медицину и образование, если прокуратура постоянно делает выемки документов? Мы вынужденно открыли на год позже Ирпенский лицей инновационных технологий, потому что прокуратура изъяла всю техдокументацию по лицею. Не было ни одного объекта образования или медицины, по которому прокурор Дмитрунь не дал указание “разорвать всех“. Сегодня объектом их атаки стала школа, для строительства которой Ирпень привлек инвестора. О беззаконии со стороны Дмитруня мы обязательно сообщим руководству ГПУ“, - добавила заместитель Ирпенского городского головы Юлия Устич.

Как сообщалось 8 августа, полиция и прокуратура проводили обыски в Ирпенском горсовете.

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