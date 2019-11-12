Тищенко “напал” на коллегу: разнимал Разумков

Инцидент начался из словесной перепалки.

Сегодня, 12 ноября, народный депутат из фракции “Слуга народа“ Николай Тищенко начал словесную перепалку с нардепом от “Батькивщины Вадимом Ивченко“. Об этом сообщает 112 Украина.

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В инцидент вынужден был вмешаться председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

День в Раде начался довольно напряженно. Судя по информации журналистов, словесная перепалка Тищенко с Ивченко началась после того, как последний начал распространять в Раде брошюры. Тищенко это не понравилось и он потребовал прекратить это занятие.

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Угомонил народных избранников спикер парламента Дмитрий Разумков. Он лично подошел к источнику конфликта и попросил найти компромисс и прекратить беспорядки.

Напомним, Арахамия и Тука поссорились в прямом эфире. Поводом для скандала стало разведение сил на Донбассе.

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