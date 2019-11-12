24 квартиры и 17 авто: Дубинский рассказал о своем имуществе

Кроме прочего у парламентария 7 автомобилей марки Mercedes-Benz.

Дубинский заявил, что все его имущество абсолютно легально скриншот видео

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Журналисты провели расследование об имуществе народного депутата из фракции “Слуги народа“ Александре Дубинском и нашли у него много недвижимости и элитные автомобили.

Соответствующая информация обнародована в программе Bihus.info в рамках проекта “Наши деньги“.

По данным журналистов, депутату принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей. Причем пока он их не задекларировал.

Сам Дубинский говорит, что он и не должен этого делать сейчас, поскольку срок подачи декларации за текущий год - апрель 2020 года. Он обещает внести туда все имущество.

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В автопарке депутата кроме всего прочего есть Toyota Land Cruiser 2013 года за 50 тысяч долларов (эту машину ему якобы дает покататься мама). Еще 7 автомобилей парламентария - это машины марки Mercedes-Benz. Также у него есть Porsche Carrera и Honda. Многие авто старые - их Дубинский реставрирует за немалые средства.

Что касается недвижимости, то у нардепа есть квартиры и дома в разных районах столицы.

Из них - две квартиры на столичном Подоле, по квартире на Печерске и на Теремках, дом в Соломенском районе, а также шесть земельных участков в Киевской области. Еще семь квартир принадлежит супруге Александра Дубинского.

Матери Александра Дубинского принадлежит порядка двух десятков объектов недвижимости в столице. Нардеп Александр Дубинский прокомментировал ситуацию “Стране“ и заявил, что все его имущество абсолютно легально. Он заявляет, что сюжет программы Bihus.info - ответная реакция группы депутатов и политиков на атаку Дубинского на проект ПроЗорро.

“Они боятся за свои деньги, 800 млн гривен прибыли по году, которые воруются из бюджета. Ключевой генератор белой прибыли для активистов. Соросята его защищают“, - уверен нардеп.

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Как сообщалось 18 октября, нардеп “Слуги народа” попросил у Кличко 8 квартир для своих помощников.

Также по информации Bihus.info, для прокурора Кулика достроили целый этаж в столичном ЖК.

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