Арахамия рассказал о размере собственного капитала

Глава фракции Слуга народа говорит, что в декларации у него будут "деньги, немало биткоинов и венчурный фонд".

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о своем состоянии, передает 12 ноября Liga.net.

Читай также: Арахамия пообщался с Джокером и рассказал о его планах По его словам, живет он исключительно за счет своих сбережений, так как распродал весь свой бизнес и все реинвестировал “в разного рода компании“.

Арахамия говорит, что в декларации у него будут “деньги, немало биткоинов и венчурный фонд“.

Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.

Читай также: Арахамия прогнозирует досрочный роспуск Рады “Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой“, - сказал нардеп.

Еще он считает, что зарплату парламентариев нужно поднять примерно до 100 000 грн - чтобы “убрать многие соблазны“