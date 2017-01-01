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Арахамия рассказал о размере собственного капитала

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Глава фракции Слуга народа говорит, что в декларации у него будут "деньги, немало биткоинов и венчурный фонд".
Глава СН после политики уйдет в бизнес
Глава СН после политики уйдет в бизнес
facebook.com/david.braun.50951
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о своем состоянии, передает 12 ноября Liga.net.

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По его словам, живет он исключительно за счет своих сбережений, так как распродал весь свой бизнес и все реинвестировал “в разного рода компании“. 

Арахамия говорит, что в декларации у него будут “деньги, немало биткоинов и венчурный фонд“.
 
Свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.

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“Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой“, - сказал нардеп.

Еще он считает, что зарплату парламентариев нужно поднять примерно до 100 000 грн - чтобы “убрать многие соблазны“

Ранее Арахамия вышел к митингующим и пообещал встречу с Зеленским. Это произошло 4 ноября во время очередного митинга предпринимателей.

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Теги: бизнес, декларация, Слуга народа, Давид Арахамия
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