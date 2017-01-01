Дата "нормандской встречи" есть и сейчас обсуждается – Пристайко

Сейчас задача состоит в том, чтобы заставить Россию согласиться на проведение встречи.

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Дата следующей встречи лидеров “нормандской четверки“ уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако Россия еще не дала согласия на нее. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы “Свобода слова“ на ICTV.

Сейчас фактически мяч на стороне России. Россия загнана в угол. Вы знаете, что канцлер Германии звонила Владимиру Путину, и я уверен, что как раз был об этом разговор - когда и как мы можем встретиться. По официальным распечатками разговора мы не видим конкретной даты, но по дипломатическим каналам эта дата обсуждается, - сказал Пристайко.

Он добавил, что есть приблизительные даты, которых он не может сейчас назвать, потому что их должны согласовать все четыре стороны, чтобы найти время в графике своих лидеров. Но “эти конкретные числа есть“, отметил министр.

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Комментируя согласование итогового документа саммита как нового российского условия его проведения, Пристайко отметил, что на встрече политических советников “нормандской четверки“ 2 сентября обсуждались только два условия, которые были зафиксированы официально: согласование формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках, завершившегося сегодня.

Никакого третьего условия мы не обсуждали, - подчеркнул глава МИД.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, Путин и Меркель обсудили по телефону подготовку встречи в “нормандском формате“. Также стороны поднимали вопрос транзита российского газа через Украину.

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