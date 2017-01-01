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Рада приняла изменения в закон о добровольном объединении теробщин

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Парламент принял изменения в важный закон.
Рада приняла правки к важному закону
Рада приняла правки к важному закону
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Народные депутаты Украины приняли за основу изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин. Об этом из парламента сообщает УНН.

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Сообщается, что соответствующее решение поддержали 283 народных избранника.

Известно, что проект Закона 2189 о внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей) направлен на активизацию и упорядочения процесса формирования способных территориальных общин.

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Принятые изменения помогут эффективному формированию полноценной среды развития территориальных общин, а также обеспечит рентабельное использование потенциала территорий.

Напомним, в Слуге народа назвали дату рассмотрения законопроектов о рынке земли. Законопроекты о создании в Украине рынка земли фракция Слуга народа рассмотрит на своем заседании 13 ноября.

 

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Теги: закон, ВР, парламент, теробщины
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