Рада приняла изменения в закон о добровольном объединении теробщин

Парламент принял изменения в важный закон.

Народные депутаты Украины приняли за основу изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин. Об этом из парламента сообщает УНН.

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Сообщается, что соответствующее решение поддержали 283 народных избранника.

Известно, что проект Закона 2189 о внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей) направлен на активизацию и упорядочения процесса формирования способных территориальных общин.

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Принятые изменения помогут эффективному формированию полноценной среды развития территориальных общин, а также обеспечит рентабельное использование потенциала территорий.

Напомним, в Слуге народа назвали дату рассмотрения законопроектов о рынке земли. Законопроекты о создании в Украине рынка земли фракция Слуга народа рассмотрит на своем заседании 13 ноября.

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