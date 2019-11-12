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Слуга народа отправляет Геруса на дзюдо из-за драки с Ляшко

Комментариев: 2
Председатель фракции Слуга народа не связывает драку со сложением Герусом полномочий представителя президента в Кабинете Министров.
Герус возможно пойдет на тренинг по дзюдо
Герус возможно пойдет на тренинг по дзюдо
Скриншот видео
Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус вероятно пойдет на тренинг по дзюдо после драки с экс-депутатом Олегом Ляшко, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передают 12 ноября Українськi Новини.

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“Провели (беседу) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо. Не к Бойко, а в спортивную секцию“, - сказал он.

Арахамия отметил, что на месте Геруса вступил бы в драку с экс-депутатом.
 
“По-моему, он должен был зарядить Ляшко сразу же после слова “здрасте“, - подчеркнул политик.

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Также председатель “Слуги народа“ не связывает драку со сложением Герусом полномочий представителя президента в Кабинете Министров.

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Как известно, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в аэропорту Борисполь с нардепом от Слуги народа, главой комитета по энергетике Андреем Герусом.

Конфликт произошел из-за поправки Геруса, позволившей начать импорт электроэнергии из России.
 
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Теги: драка, Олег Ляшко, Слуга народа, Андрей Герус, Давид Арахамия
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Комментариев (2)
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Яроcлав    12.11.2019, 13:41
Оценка:  0
Яроcлав
Сильному тренировки не нужны, а слабому они уже не помогут))))
Они Геруса на дзюдо отправляют, а мы клоуна - на Ростов!!!!!
lusyika    12.11.2019, 13:34
Оценка:  0
lusyika
ГЕрус ...дзюдо???? Хіба допоможе мішку з гів*ом тренинг? Воно розлізеться і буде смердіти!!!!
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