Слуга народа отправляет Геруса на дзюдо из-за драки с Ляшко
Председатель фракции Слуга народа не связывает драку со сложением Герусом полномочий представителя президента в Кабинете Министров.
Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус вероятно пойдет на тренинг по дзюдо после драки с экс-депутатом Олегом Ляшко, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передают 12 ноября Українськi Новини.
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“Провели (беседу) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо. Не к Бойко, а в спортивную секцию“, - сказал он.
Арахамия отметил, что на месте Геруса вступил бы в драку с экс-депутатом.
“По-моему, он должен был зарядить Ляшко сразу же после слова “здрасте“, - подчеркнул политик.
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Также председатель “Слуги народа“ не связывает драку со сложением Герусом полномочий представителя президента в Кабинете Министров.
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Как известно, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в аэропорту Борисполь с нардепом от Слуги народа, главой комитета по энергетике Андреем Герусом.
Конфликт произошел из-за поправки Геруса, позволившей начать импорт электроэнергии из России.
Они Геруса на дзюдо отправляют, а мы клоуна - на Ростов!!!!!